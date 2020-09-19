Покушение на убийство трех человек – в Рязани на улице Есенина произошло дикое преступление

Утром 16 сентября стало известно о том, что в одной из квартир в доме на улице Есенина в Рязани с множественными колото-резаными ранами были обнаружены 69-летний пенсионер, 23-летняя девушка и ее пятилетний сын. Их жизни удалось спасти лишь благодаря своевременной и грамотной медицинской помощи. Следственный комитет РФ по Рязанской области возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство трех лиц, в том числе малолетнего».

Криминалисты изъяли на месте происшествия ряд улик, главной из которых стало орудие преступления.

Буквально по горячим следам удалось установить личность подозреваемого – им оказался житель Московской области 1995 года рождения. Выяснилось, что молодой человек познакомился с девушкой по интернету и приехал в гости на несколько дней. В ночь на 16 сентября он с целью убийства нанес своей «возлюбленной» и всем членам ее семьи многочисленные раны ножом. После чего поспешил скрыться.

Подозреваемого задержали в Московской области. В настоящее время он доставлен в Рязань, решается вопрос о его заключении под стражу.

Устанавливаются подробности произошедшего.