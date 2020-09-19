Видеозапись: подозреваемый в покушении на убийство троих рязанцев дает признательные показания

Кадр оперативной видеосъемки.
На канале Следственного комитета РФ на сайте YouTube опубликована видеозапись допроса молодого мужчины, подозреваемого в покушении на убийство троих рязанцев – 69-летнего пенсионера, 23-летней девушки и ее пятилетнего сына.
Кровавое преступление произошло в квартире одного из домов на улице Есенина. Молодой человек познакомился с девушкой по интернету и приехал в гости на несколько дней. В ночь на 16 сентября он с целью убийства нанес своей «возлюбленной» и всем членам ее семьи многочисленные раны ножом. После чего поспешил скрыться.
Подозреваемого задержали в Московской области и достали в Рязань.
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