Видеозапись: подозреваемый в покушении на убийство троих рязанцев дает признательные показания

Кадр оперативной видеосъемки.

На канале Следственного комитета РФ на сайте YouTube опубликована видеозапись допроса молодого мужчины, подозреваемого в покушении на убийство троих рязанцев – 69-летнего пенсионера, 23-летней девушки и ее пятилетнего сына.

Кровавое преступление произошло в квартире одного из домов на улице Есенина. Молодой человек познакомился с девушкой по интернету и приехал в гости на несколько дней. В ночь на 16 сентября он с целью убийства нанес своей «возлюбленной» и всем членам ее семьи многочисленные раны ножом. После чего поспешил скрыться.

Подозреваемого задержали в Московской области и достали в Рязань.

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