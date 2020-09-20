«Покурил что-то, потом схватился за нож». Стали известны подробности покушения в Рязани на троих человек

Подозреваемый в покушении на убийство троих человек уже отбывал наказание за кражу. Стали известны подробности преступления.

Подозреваемый в покушении на убийство троих человек 24-летний житель Подмосковья перед тем, как схватиться за нож, что-то покурил. Об этом «Комсомолке» сообщил коллега задержанного.

По предварительным данным, мужчина только накануне устроился грузчиком на один из рязанских хлебозаводов. После своей первой рабочей смены он пришел домой к 27-летней девушке, с которой проживал последние несколько дней.

— Сначала все было нормально, они выпили немного, девушка легла спать, и проснулась от ударов. Он бил ее молотком по голове. Говорят, он перед этим покурил «солей» каких-то или еще какую дрянь. Ну а потом уже схватился за нож. Вчера вечером он должен был выйти работать в ночную смену, — передает источник.

Напомним, в ночь на 16 сентября ранее судимый за кражу мужчина познакомился по интернету с девушкой и последние несколько дней проживал у нее в Рязани на улице Есенина. Во время конфликта он нанес ножом множество колото-резанных ран подруге, ее пятилетнему ребенку и 69-летнему деду. Только благодаря своевременной медицинской помощи пострадавших удалось спасти.

После задержания мужчина признал вину в преступлении.

По данному факту следователи Железнодорожного МСО возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Покушение на убийство трех лиц, в том числе малолетнего».

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