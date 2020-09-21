Минздрав рассказал о здоровье пострадавших после резни на улице Есенина

Состояние всех пострадавших после резни на улице Есенина в положительной динамике. Об этом «Комсомолке» сообщили в министерстве здравоохранения Рязанской области.

«Все пострадавшие переведены из реанимации в профильные отделения. Они находятся под постоянным наблюдением врачей и получаются необходимое лечение. По прогнозам специалистов, у пациентов благоприятный прогноз на излечение», - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 16 сентября ранее судимый за кражу мужчина познакомился по интернету с девушкой и последние несколько дней проживал у нее в Рязани на улице Есенина. Во время конфликта он нанес ножом множество колото-резанных ран подруге, ее пятилетнему ребенку и 69-летнему деду. Только благодаря своевременной медицинской помощи пострадавших удалось спасти.

Позже стали известны подробности преступления: «Покурил что-то, потом схватился за нож» (читать подробнее).

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