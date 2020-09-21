По факту пожаров на Старожиловском конезаводе возбудили уголовные дела

Одно из зданий красивейшей усадьбы фон Дервизов в Старожилове горело 27 марта и 19 апреля. Фото: Сергей ЛАЗУТИН

В Рязанской области возбудили уголовные дела по факту пожаров на Старожиловском конезаводе. Статья – «Повреждение объектов культурного наследия». Об этом сообщили в областной прокуратуре, участвовавшей в проверке после двух весенних ЧП.

Напомним, здание, внесенное в реестр памятников как «Скотный двор» - по своему первоначальному назначению, горел 27 марта и 19 апреля. Второй пожар имел наиболее разрушительные последствия. Экспертиза подтвердила факт поджога: в обоих случаях возгорание произошло от «открытого источника».

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«Комсомолка» вернулась в умирающую не своей смертью усадьбу фон Дервизов в поселке Старожилово, чтобы разобраться в ситуации (подробнее).