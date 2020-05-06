Опустение = запустение. Жемчужина Рязанской области вместо туристов привлекает поджигателей

Лошади застыли у ограды стройной шеренгой, не издавая ни звука, и устремили тревожные взгляды на столб дыма, который поднимается неподалеку. Уши улавливают треск лопающегося шифера.

Такую картину обитатели Старожиловского конного завода наблюдают не в первый раз. Пожары в этих местах стали нередки, страдают от них зачастую старинные здания, а у местных давно не осталось сомнений – это поджоги.

На дым большого пожара тревожно смотрят обитатели Старожиловского конезавода.

ТРИ ПОЖАРА ЗА МЕСЯЦ, ДЕСЯТЬ ЗА ГОД

Усадьба представителей богатейшего рода фон Дервизов в поселке Старожилово – даже не жемчужина Рязанской области, а настоящее ожерелье, удивительный архитектурный ансамбль XIX века. К всеобщему стыду, многие прекрасные здания опустели и заросли, иллюстрируя не туристические буклеты, а пустоту разговоров о развитии туризма. Гибнет комплекс из дюжины строений, и статус федерального памятника не спасает.

Один из таких объектов – бывший скотный двор, нетипично для своего назначения изящный. Из молока здешних коров не менее миловидный заводик, стоящий буквально в паре шагов, делал масло и сыр. В соседнем с буренками крыле в прежние времена располагалась столовая, административные и даже жилые помещения. Кроме того, в стенах «производственного корпуса» (так он именуется в документах) некогда работал дом культуры.

Несколько лет назад отсюда расселили последних жильцов, а объект культурного наследия федерального значения остался на растерзание стихиям и незваным гостям. 27 марта и 19 апреля 2020 года здесь вспыхнули пожары, причем далеко не первые.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1440" height="1080" src="https://www.ryazan.kp.ru/video/embed/774495" frameborder="0"></iframe> Как горело здание усадьбы фон Дервиза в поселке Старожилово.

– В 2009 году выгорело правое крыло. Тогда еще здесь люди жили и была конезаводская контора, – вспоминает начальник местной пожарной части, глава Старожиловского городского поселения Виктор Бирюков.

В то время некогда крупное хозяйство стремительно умирало. Усадьба стала театром боевых действий «войны кошельков», которой стоило бы посвятить отдельную статью. Только за 2009-й, по словам Виктора Анатольевича, старинные постройки пришлось тушить с десяток раз. Что-то удалось отстоять, а, например, склад и амбар не спасли. Теперь настал черед скотного двора – на площади 1250 квадратов остались лишь стены. Новые мотивы пока остаются загадкой, однако злонамеренная природа пожаров и тот факт, что злодеи остаются безнаказанными, отсылают нас к событиям десятилетней давности.

Усадьба фон Дервизов – это не только конюшни. Одни здания разрушаются сами, другим «помогают», как скотному двору 19 апреля.Фото: Сергей ЛАЗУТИН

– 29 марта мы огонь остановили, но 19 апреля поджог устроили во внутренней комнате, – с жаром, будто только вернувшись с вызова, объясняет Виктор Бирюков. – Внутри полов нет, видимость нулевая, поэтому долго не могли найти очаг. Огонь тем временем распространялся по полостям внутри перекрытий. Когда поднялись на чердак, крыша вспыхнула за полминуты. Ребята буквально выпрыгивали оттуда (подробнее о случившемся).

Последствия пожара в производственном корпусе.Фото: Сергей ЛАЗУТИН

Был еще и третий пожар. 29 марта почти одновременно с домом №1 по улице Конезаводской загорелся дом №5 - построенный фон Дервизами бывший каретный двор, где еще относительно недавно тоже жили люди.

- 27 марта в 21.03 поступило сообщении о пожаре в нежилом многоквартирном доме по адресу улица Конезаводская, 5. В результате пожара повреждена кровля на площади 9 квадратных метров, - значилось в сводке МЧС.

ВЫВЕДУТ ПОСЛЕДНЮЮ ЛОШАДЬ - ВЫНЕСУТ ПЕРВУЮ ДОСКУ

В Старожилове мечтают об инвесторе. Через «сильных мира сего» поднимали вопрос в Госдуме РФ, Минкультуры, Минсельхозе, даже приглашали представителей Минобороны, ведь здесь на курсах красных командиров в свое время учился маршал Победы Георгий Жуков. И это лишь одна страница в истории конезавода, славного, в первую очередь, разведением лошадей русской верховой породы.

Какими бы эпитетами влиятельные персоны не награждали живописный уголок на берегу реки Истьи, ни войти в госпрограммы, ни добиться иной финансовой поддержки до сих пор не получается. Слишком уж велики затраты.

Бывавшие здесь эксперты утверждали, что только на главную гордость – тренинг-конюшню – придется потратить никак не меньше 1 млрд рублей. Не говоря об остальной усадьбе, где большинство зданий заброшено.

Дом на переднем плане, по воспоминаниям местных, сгорел лет 40 назад. Дом с водонапорной башней поодаль, расселенный не так давно, включат в инвестиционный паспорт усадьбы.Фото: Сергей ЛАЗУТИН

«Старожиловский конный завод» как хозяйствующий субъект еле сводит концы с концами: ежегодно получает из областного бюджета субсидии на содержание животных, в том числе кормежку, но при этом даже не имеет своих пастбищ.

По словам бывшего начальника конюшни Владимира Фролова, собственник – предпринимательница Римма Гагут – попросту распродала земли.

– Лошади пасутся по неудобиям, а им нужен простор. От этого, как и от качества кормов, зависит их будущее как в племенном, так и в спортивном плане, – говорит конник до мозга костей, всю жизнь посвятивший любимому делу.

Владимир Константинович опасается, что конезавод в нынешнем состоянии долго не протянет, а «открыточное» здание конюшни пропадет без конезавода:

– Как только оттуда выведут последнюю лошадь, тут же вынесут первую доску. Конюшня – шедевр, каких в России нет, – немедленно начнет разрушаться, – считает наш собеседник.

В этом свете серьезные опасения вызывает судьба еще одного детища Павла Павловича фон Дервиза – так называемого дома с флюгером (см. фото), в котором прежде размещался уже упомянутый молочный заводик. Его признали аварийным и к 1 сентября 2025 года планируют расселить.

«Дом с флюгером» пока живет, но после расселения рискует повторить печальную судьбу соседей.Фото: Сергей ЛАЗУТИН

Здание бывшего молочного завода венчает флюгер.Фото: Сергей ЛАЗУТИН

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

К сожалению, тождество «опустение = запустение» сполна доказано самой жизнью. Так мы подходим к, пожалуй, главной на сегодняшний день проблеме – попустительству ответственных лиц. Ключевые здания усадебного комплекса принадлежат Российской Федерации, оперативное управление этим имуществом возложено на специализированное агентство – АУИПИК. Приехав в Старожилово, вы поймете, как подведомственное Минкультуры РФ учреждение справляется со своими обязанностями: крыши аварийные или вовсе отсутствуют, стенам и фундаментам «помогают» разрушаться корни выросших внутри деревьев, оконные и дверные проемы не запечатаны, а единственный оставшийся охранник (раньше приезжало четверо), похоже, сторожит только собственное лежбище.

«Комсомолка» обратилась в Минкультуры РФ с официальным письмом и задала самые актуальные вопросы по проблеме Старожиловского конезавода, пообщалась с представителями местных властей и общественниками, которые активно их критикуют. В одной из следующих публикаций мы разберемся, почему сложилась такая ситуация и как ее участники видят пути решения. Затронем мы и дискуссионную тему расселения домов-памятников усадьбы.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В марте 2020 года АУИПИК, чтобы в будущем привлечь арендатора, заказало разработку инвестиционного паспорта усадьбы фон Дервизов в поселке Старожилово почти за 27 млн рублей. До 1 декабря подрядчик – ООО НПРП «Симаргл» – должен среди прочего провести комплексные научно-технические исследования, инженерные изыскания, разработать эскизный проект реставрации. В ТЗ входят пять объектов: тренинг-конюшня (главная), наполовину сгоревший производственный комплекс, конюшня поменьше, винокуренный завод (позже склад удобрений) и жилой дом с водонапорной башней, ныне расселенный и пустующий.