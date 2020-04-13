ВООПиК: Вандалы жгут и разбирают строения усадьбы Фон-Дервиза в Старожилове

13 Апр 2020 2020-04-13T15:13:49+03:00

Активисты обратились в полицию с заявлением об уничтожении объектов культурного наследия

Изменить размер текста: A A

Общество охраны памятников истории и культуры сигнализирует об уничтожении старинных зданий в поселке Старожилово. Расположены они на улице Конезаводской (дома 1 и 5) и, по словам активистов, являются объектами культурного наследия. Общественники обратились в полицию, призывая найти и наказать вандалов.

В своей группе члены ВООПиК утверждают, что одним из пострадавших зданий стал «Скотный двор», входящий в ансамбль «Промышленно-усадебного комплекса Фон-Дервиза».

Активисты запечатлели последствия пожаров и заявили в полицию об уничтожении объектов культурного наследия. Фото: рязанское отделение ВООПиК

«Местные жительницы видели мужчин, срывающих стальные листы с кровли памятника, вызвали полицию. Правоохранители, не обнаружив спрятавшихся мародеров, пригрозили соседкам ответственностью за ложный вызов. В следующий раз, чтобы не возиться с разборкой очень крутой кровли, вандалы просто сожгли несущие конструкции», - описали ситуацию общественники.

В тот же день люди видели пожар в одном из соседних зданий, пустующем после расселения, - бывшем служебном корпусе промышленно-усадебного комплекса. Утверждается, что там неизвестные подожгли деревянный пол. Этот инцидент действительно проходит по сводке, но пока без указания причин возгорания:

- 27 марта в 21.03 поступило сообщении о пожаре в нежилом многоквартирном доме по адресу улица Конезаводская, 5. В результате пожара повреждена кровля на площади 9 квадратных метров, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС по Рязанской области.

27 марта. Пожар в доме 5 по улице Конезаводской.

Активисты считают, что есть все основания для возбуждения уголовного дела по статьям «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия» и «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». В УМВД «Комсомолке» подтвердили, что Кораблинский межрайонный отдел принял заявление 12 апреля и начал проверку.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Рязанская область лишится одного из своих символов - Старожиловского конезавода?

В 2015 году «Комсомолка» отправилась на предприятие, чтобы разобраться, насколько необратимы произошедшие разрушения (подробнее).

Правительство не может найти инвестора для реконструкции Старожиловского конезавода

Николай Любимов констатировал, что в данном случае, когда необходимы колоссальные финансовые вложения, нужен меценат (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU