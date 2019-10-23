Правительство не может найти инвестора для реконструкции Старожиловского конезавода

СЕГОДНЯ 09:47 2019-10-23T09:47:56+03:00

Изменить размер текста: A A

В ходе выездного совещания регионального правительства в Старожилове Николай Любимов отметил, что одним из наиболее значимых вопросов для Рязанской области является восстановление местного конезавода, на которое требуются большие средства. Об этом сообщила правительственная пресс-служба.

«Потерять такой объект нельзя», – заявил губернатор. Любимов надеется, что проблему удастся решить поэтапно.

- Мы находимся по соседству со Старожиловским конезаводом, это жемчужина архитектуры, и мы видим, что этот вопрос пока не решается, - подчеркнул глава региона. – Поскольку такой крупный объект и крайне дорогой для реконструкции и реставрации инвестора не найдет – попытки эти мы давно предпринимаем – нет инвестора. Столько денег может вложить только меценат, что в данном случае разные вещи. Нужны миллиарды, а государство в лице собственника – Минкульта России – не в состоянии такие средства изыскать.

Попытки реконструкции или хотя бы поддержания на плаву объекта культурного наследия федерального значения чиновники предпринимали еще несколько лет назад. Уже в 2015 году было ясно, что конезавод и усадьба фон Дервизов находится в плачевном состоянии. Рухнувшая кирпичная труба, проломившая крышу, едва не привела к трагедии.

Напомним, что после удачного опыта по разведению тракененской породы в 1978 году на Старожиловском конезаводе по инициативе Тимирязевской академии была воссоздана русская верховая порода. На тот момент и в стране, и в мире не было ни одной чистопородной лошади русской верховой породы.

Раньше строили на века, а теперь реконструировать не могут. Фото: Андрей Баранцев.

Отметим также, что перед поездкой в Старожиловский район на своей странице ВКонтакте Николай Любимов провел мини-опрос, что же волнует местных жителей. Те, в свою очередь, указали губернатору на проблему конезавода и усадьбы фон Дервизов.

ИСТОЧНИК KP.RU