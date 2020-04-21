2020-04-21T13:42:18+03:00
Происшествия

«Крыша вспыхнула за полминуты. Ребята выпрыгивали оттуда». В Старожилове уничтожают комплекс конезавода

«Комсомолка» публикует хронику пожара, охватившего одно из зданий усадьбы фон Дервиза [фото, видео]
Сергей ЛАЗУТИН
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Производственный корпус (1876 г.п.) усадебного комплекса фон Дервиза в Старожилове сгорел наполовину.Производственный корпус (1876 г.п.) усадебного комплекса фон Дервиза в Старожилове сгорел наполовину.
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Усадьба фон Дервиза в поселке Старожилово – жемчужина Рязанской области. Вместе с тем ее прекрасные, но опустевшие и заросшие здания, иллюстрируют пустоту разговоров о развитии туризма. Памятники культуры разрешаются, а теперь их еще и намеренно уничтожают.

Как горело здание усадьбы фон Дервиза в поселке Старожилово.

СОБЫТИЯ ГЛАЗАМИ ПОЖАРНЫХ

27 марта была первая попытка. Почти одновременно загорелись два дома по улице Конезаводской. У бывшего жилого, ныне расселенного дома (№5) пострадала часть кровли. Второй объект – производственный корпус промышленного-усадебного комплекса – тогда удалось отстоять, но 19 апреля поджигатели (а в поселке никто не сомневается в поджоге) добрались до него вновь…

На дым большого пожара тревожно смотрят обитатели Старожиловского конезавода.

На дым большого пожара тревожно смотрят обитатели Старожиловского конезавода.

На часах было 12.26. «Уже минут 40 из дома №1 валит какой-то дым», - сообщает дежурному местный житель. Позвонил он первый, но заметил, конечно, далеко не единственный: вскоре туда стянутся десятки любопытствующих.

На место отправились первые расчеты и увидели сильное задымление в левом крыле здания. Одно звено попыталось проникнуть внутрь, чтобы найти очаг, но неудачно: «В условиях сильного задымления и нулевой видимости работа звена невозможна», - докладывают спустя три минуты.

В продуваемом помещении без окон и дверей пламя распространялось очень быстро.

В продуваемом помещении без окон и дверей пламя распространялось очень быстро.

Одним из стволов пожарные попытались сработать, что называется, «по дыму» - безрезультатно. В то же время устанавливается лестница, чтобы разобрать кровлю и попасть на чердак. Туда отправились четыре человека с брандспойтами.

Очаг, как оказалось, находился в комнате в середине одной из квартир. Прямого доступа в нее не было из-за отсутствия окон и полов. Огонь скрытно распространялся по пустотам внутри перегородок, пока не вырвался на кровлю и за какие-то мгновения не охватил ее всю. В 12.47 поступила команда срочно покинуть чердачное помещение.

«Оно там копилось и… Крыша вспыхнула за полминуты. Ребята буквально выпрыгивали оттуда», - рассказывает участник событий.

Кровля по всей площади вспыхнула мигом.

Кровля по всей площади вспыхнула мигом.

После этого пожарные, по их собственным словам, не могли ничего поделать: поливая из лафетного ствола, можно было лишь спровоцировать обрушения, а «стреляющий» из-за жара шифер и так угрожал соседним строениям. Оставалось следить, чтобы не было дальнейшего распространения огня. В результате выгорело все левое крыло здания площадью 1250 «квадратов».

В какой-то момент пожарные оказались бессильны, предпочли охранять от огня вторую часть здания и соседние строения.

В какой-то момент пожарные оказались бессильны, предпочли охранять от огня вторую часть здания и соседние строения.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

«Комсомолка» продолжает следить за развитием событий. Напоследок скажем, что здание находится в федеральной собственности и оперативном управлении «Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры» - структуры Минкульта РФ. Редакция намерена обратиться туда с письмом, так как в Старожилове нашему корреспонденту сообщили, что нанятое агентством охранное предприятие со своими обязанностями не справляется, и последние пожары – тому подтверждение.

Также стоит отметить, что в марте госучреждение заказало «инвестиционный паспорт» усадьбы почти за 30 млн рублей, для чего подрядчик должен среди прочего провести комплексные научно-технические исследования, инженерные изыскания, разработать эскизный проект реставрации. Конечная цель благая - найти объекту применение и инвестора, но главный вопрос пока остается открытым: почему ценнейшие для истории и культуры памятники не законсервированы и за ними должны образом никто не следит?

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ИСТОЧНИК KP.RU

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