«Крыша вспыхнула за полминуты. Ребята выпрыгивали оттуда». В Старожилове уничтожают комплекс конезавода

Усадьба фон Дервиза в поселке Старожилово – жемчужина Рязанской области. Вместе с тем ее прекрасные, но опустевшие и заросшие здания, иллюстрируют пустоту разговоров о развитии туризма. Памятники культуры разрешаются, а теперь их еще и намеренно уничтожают.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1440" height="1080" src="https://www.ryazan.kp.ru/video/embed/774495" frameborder="0"></iframe> Как горело здание усадьбы фон Дервиза в поселке Старожилово.

СОБЫТИЯ ГЛАЗАМИ ПОЖАРНЫХ

27 марта была первая попытка. Почти одновременно загорелись два дома по улице Конезаводской. У бывшего жилого, ныне расселенного дома (№5) пострадала часть кровли. Второй объект – производственный корпус промышленного-усадебного комплекса – тогда удалось отстоять, но 19 апреля поджигатели (а в поселке никто не сомневается в поджоге) добрались до него вновь…

На дым большого пожара тревожно смотрят обитатели Старожиловского конезавода.

На часах было 12.26. «Уже минут 40 из дома №1 валит какой-то дым», - сообщает дежурному местный житель. Позвонил он первый, но заметил, конечно, далеко не единственный: вскоре туда стянутся десятки любопытствующих.

На место отправились первые расчеты и увидели сильное задымление в левом крыле здания. Одно звено попыталось проникнуть внутрь, чтобы найти очаг, но неудачно: «В условиях сильного задымления и нулевой видимости работа звена невозможна», - докладывают спустя три минуты.

В продуваемом помещении без окон и дверей пламя распространялось очень быстро.

Одним из стволов пожарные попытались сработать, что называется, «по дыму» - безрезультатно. В то же время устанавливается лестница, чтобы разобрать кровлю и попасть на чердак. Туда отправились четыре человека с брандспойтами.

Очаг, как оказалось, находился в комнате в середине одной из квартир. Прямого доступа в нее не было из-за отсутствия окон и полов. Огонь скрытно распространялся по пустотам внутри перегородок, пока не вырвался на кровлю и за какие-то мгновения не охватил ее всю. В 12.47 поступила команда срочно покинуть чердачное помещение.

«Оно там копилось и… Крыша вспыхнула за полминуты. Ребята буквально выпрыгивали оттуда», - рассказывает участник событий.

Кровля по всей площади вспыхнула мигом.

После этого пожарные, по их собственным словам, не могли ничего поделать: поливая из лафетного ствола, можно было лишь спровоцировать обрушения, а «стреляющий» из-за жара шифер и так угрожал соседним строениям. Оставалось следить, чтобы не было дальнейшего распространения огня. В результате выгорело все левое крыло здания площадью 1250 «квадратов».

В какой-то момент пожарные оказались бессильны, предпочли охранять от огня вторую часть здания и соседние строения.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

«Комсомолка» продолжает следить за развитием событий. Напоследок скажем, что здание находится в федеральной собственности и оперативном управлении «Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры» - структуры Минкульта РФ. Редакция намерена обратиться туда с письмом, так как в Старожилове нашему корреспонденту сообщили, что нанятое агентством охранное предприятие со своими обязанностями не справляется, и последние пожары – тому подтверждение.

Также стоит отметить, что в марте госучреждение заказало «инвестиционный паспорт» усадьбы почти за 30 млн рублей, для чего подрядчик должен среди прочего провести комплексные научно-технические исследования, инженерные изыскания, разработать эскизный проект реставрации. Конечная цель благая - найти объекту применение и инвестора, но главный вопрос пока остается открытым: почему ценнейшие для истории и культуры памятники не законсервированы и за ними должны образом никто не следит?

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