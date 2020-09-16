Главврач онкодиспансера обратился к больным раком рязанцам с важным заявлением

Главный онколог Михаил Рязанцев: Человек, который выбирает деньги, рискует остаться без льготных лекарств.

Главный врач рязанского Областного клинического онкологического диспансера Михаил Рязанцев обратился к больным раком пациентам с важной информацией. Касается она монетизации социального пакета.

— Существует такая опция, как набор социальных услуг для федеральных льготников, который гарантирует право на обеспечение человека льготными лекарственными препаратами при лечении онкологии, — говорит главный врачи. — Пациент сам может выбрать: получить денежный эквивалент этой льготы или оставить соцпакет. Так вот на данный момент денежный эквивалент составляет 889 рублей в месяц, а стоимость лекарственных препаратов для лечения больных раком - может доходить до нескольких сотен тысяч рублей.

По словам Рязанцева, человек, который выбирает деньги, рискует остаться без льготных лекарств и, к сожалению, будет вынужден покупать дорогостоящие препараты за свой счет.

— Думаю, что при этом выборе нужно очень подумать, — заключил главный врач.

Напомним, ранее главный врач рязанской ОКБ Дмитрий Хубезов рассказал, как можно победить рак на примере одного пожилого пациента из онкологического отделения (читать подробнее).

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