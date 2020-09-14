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Главврач рязанской ОКБ рассказал, как можно победить рак на примере одного пациента

Мужчине провели операцию при «двойной» онкологии. Скоро он выпишется из больницы и будет проходить курс химиотерапии
Источник:kp.ru
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Главврач рязанской ОКБ рассказал, как можно победить рак на примере одного пациента.

Главврач рязанской ОКБ рассказал, как можно победить рак на примере одного пациента.

Главный врач рязанской ОКБ Дмитрий Хубезов на своей странице во «ВКонтакте рассказал, как можно победить рак, и привел в пример пожилого пациента из онкологического отделения.

«Победить рак можно только, если пациент этого хочет, — уверен Хубезов. — Примером отважной борьбы с онкологией служит Алексей Васильевич – пациент онкологического отделения».

По словам главврача, случай Алексея Васильевича сложный и неординарный. Мужчина проходил химиотерапию с диагнозом рак крови, и в этот момент у него диагностировали онкологический процесс в органах малого таза.

«Ситуация осложнялась тем, что пациент страдает хронической обструктивной болезнью легких. При таком заболевании опасно проводить операции – сложно «раздышать» человека после наркоза. Но жажда жизни пациента и большая команда врачей нашей больницы оказались сильнее всех сложностей», — заявил главврач.

Во время операции, которая заключалась в удалении органов малого таза, с хирургами работали врачи-урологи и отлично сработали анестезиологи. Ну а следующий шаг был за реаниматологами, которые выходили сложного пациента.

Всего Алексей Васильевич провел в ОКБ месяц. Сейчас он идет на поправку. Впереди его ждут выписка, восстановление и химиотерапия.

«Но этот пациент - настоящий боец, и не боится трудностей. Говорит, что как только окажется дома, выздоровление пойдет быстрее», - завершил рассказ Дмитрий Хубезов.

Ранее, напомним, рязанские врачи около месяца лечили девятимесячного малыша антибиотиками, думая, что у него бронхит, но потом оказалось, что в бронхах застрял орех (читать подробнее).

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