Главврач рязанской ОКБ рассказал, как можно победить рак на примере одного пациента.

Главный врач рязанской ОКБ Дмитрий Хубезов на своей странице во «ВКонтакте рассказал, как можно победить рак, и привел в пример пожилого пациента из онкологического отделения.

«Победить рак можно только, если пациент этого хочет, — уверен Хубезов. — Примером отважной борьбы с онкологией служит Алексей Васильевич – пациент онкологического отделения».

По словам главврача, случай Алексея Васильевича сложный и неординарный. Мужчина проходил химиотерапию с диагнозом рак крови, и в этот момент у него диагностировали онкологический процесс в органах малого таза.

«Ситуация осложнялась тем, что пациент страдает хронической обструктивной болезнью легких. При таком заболевании опасно проводить операции – сложно «раздышать» человека после наркоза. Но жажда жизни пациента и большая команда врачей нашей больницы оказались сильнее всех сложностей», — заявил главврач.

Во время операции, которая заключалась в удалении органов малого таза, с хирургами работали врачи-урологи и отлично сработали анестезиологи. Ну а следующий шаг был за реаниматологами, которые выходили сложного пациента.

Всего Алексей Васильевич провел в ОКБ месяц. Сейчас он идет на поправку. Впереди его ждут выписка, восстановление и химиотерапия.

«Но этот пациент - настоящий боец, и не боится трудностей. Говорит, что как только окажется дома, выздоровление пойдет быстрее», - завершил рассказ Дмитрий Хубезов.

Ранее, напомним, рязанские врачи около месяца лечили девятимесячного малыша антибиотиками, думая, что у него бронхит, но потом оказалось, что в бронхах застрял орех (читать подробнее).

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