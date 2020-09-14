Думали бронхит – оказался орех: в Рязани у 9-месячного ребенка извлекли из бронхов арахис. Фото: минздрав Рязанской области.

В детской Областной клинической больницы из бронхов девятимесячного малыша врачи извлекли орех, который находился там больше месяца. Все это время ребенка с кашлем, одышкой и хрипотой лечили в поликлинике по месту жительства.

«Специалисты отмечали изменения на рентгенограмме легких, но лечение антибиотиками не дало результатов. Тогда маленького пациента направили в ОДКБ имени Н.В. Дмитриевой», - сообщает министерство здравоохранения Рязанской области.

Врачи лечили ребенка от бронхита, а он мучался от застрявшего в бронхах ореха. Фото: минздрав Рязанской области.

— Во время диагностики мама ребенка вспомнила, что примерно месяц назад ребенок подавился орехом, — рассказывает заведующий хирургическим отделением детской ОКБ Олег Ларькин. — Тогда-то мы и решили, что причиной такого состояния может стать инородное тело. Компьютерная томография подтвердила - в просвете бронхов есть препятствие. Ребенку сразу же провели бронхоскопию и извлекли часть ореха.

По словам главного врача ОДКБ Инны Лебедевой, диагностика в подобных случаях часто затруднительна, ведь ребенок не может сказать, что подавился или чувствует что-то в горле.

— Если не извлечь инородное тело сразу, появляются кашель, хрипы, снижается содержание кислорода в крови, возможны нагноения в бронхиальном дереве или даже абсцесс - типичные симптомы бронхита или ларингита, — говорит главврач. — К нам регулярно поступают дети, у которых что-то застряло в дыхательных путях. Буквально несколько минут требуется, чтобы извлечь посторонние предметы с помощью бронхоскопа.

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