В Рязани на мосту у цирка ограничили движение транспорта

Затруднений движения на участке ограничения пока нет.

Вечером в понедельник, 14 сентября, на мосту у цирка на улице Ленина в Рязани начались ремонтные работы на проезжей части. Дорожные рабочие огородили правую полосу и сняли верхний слой асфальта.

Общественный транспорт пока работает в обычном режиме. Информация об изменениях маршрутов будет опубликована позже.

Напомним, что 7 сентября рабочие перекрыли движение по тротуару моста со стороны Почтамта. Здесь установлено металлическое ограждение и вывешены предупреждающие знаки.

По проекту реконструкции моста предполагается пробить тоннель и связать две пешеходные зоны Лыбедского бульвара.

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