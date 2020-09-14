На Лыбедском мосту с 15 сентября ограничат движение для автомобилистов

С 15 сентября в Рязани на улице Ленина ограничат движение транспорта с закрытием одной полосы в сторону площади Театральной, сообщает пресс-служба городской администрации. Причина ограничения – реконструкция Лыбедского моста у цирка.

«Общественный транспорт в это время будет работать в обычном режиме. Информация об изменениях, вносимых в схему движения, будет опубликована дополнительно», - говорится в сообщении.

Ранее, напомним, на Лыбедском мосту по улице Ленина со стороны здания почтамта для пешеходов закрыли проход по тротуару (читать подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!