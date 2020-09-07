На мосту у цирка в Рязани начались ремонтные работы

Понедельник 7 сентября.
В понедельник, 7 сентября, в Рязани на улице Ленина на мосту у цирка начались ремонтные работы. Напомним, что по проекту предполагается пробить тоннель и связать две пешеходные зоны.
В настоящее время строители перекрыли движение по тротуару моста со стороны Почтамта. Здесь установлено металлическое ограждение и вывешены предупреждающие знаки.
Движение автотранспорта по мосту перекроят после 20 сентября. Информацию о закрытии моста и переносе маршрутов общественного транспорта администрация Рязани опубликует чуть позже.
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