Стало известно, на каком уроке учитель якобы мастурбировал перед ученицей

Следователи Кораблинского МСО СУ СК России по Рязанской области проводят проверку по факту сообщений в СМИ о том, что учитель Ключанской школы якобы мастурбировал перед ученицей 7 класса (читать подробнее). По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение. Если говорить русским языком – возбудят или нет уголовное дело.
Кроме того, как сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах, онанизмом на глазах несовершеннолетнего ребенка занимался якобы учитель английского языка. Но повторимся, сейчас следователи устанавливают, был ли этот инцидент или это очередной фейк рязанского СМИ.
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