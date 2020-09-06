Стало известно, на каком уроке учитель якобы мастурбировал перед ученицей

Следователи Кораблинского МСО СУ СК России по Рязанской области проводят проверку по факту сообщений в СМИ о том, что учитель Ключанской школы якобы мастурбировал перед ученицей 7 класса (читать подробнее). По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение. Если говорить русским языком – возбудят или нет уголовное дело.

Кроме того, как сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах, онанизмом на глазах несовершеннолетнего ребенка занимался якобы учитель английского языка. Но повторимся, сейчас следователи устанавливают, был ли этот инцидент или это очередной фейк рязанского СМИ.

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