Учителя, мастурбировавшего перед школьницей, не арестовали. Об этом «Комсомолке» сообщил источник в правоохранительных органах.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что учителя английского языка Ключанской школы Кораблинского района взяли под стражу.

— Ну какой арест, хватит пургу писать. Проводится проверка, потом уже следователи решат, выходить с ходатайством в суд о взятии мужчины под стражу или нет, — сообщил источник.

Напомним, 6 августа стало известно, что учитель английского языка якобы мастурбировал перед школьницей 7 класса (читать подробнее).

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