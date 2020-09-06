СК разбирается с инцидентом в школе, где учитель мастурбировал перед школьницей

Следственный комитет организовал проверку по инциденту в Ключанской школе Кораблинского района. Об этом «Комсомолке» сообщил источник в правоохранительных органах. В самом ведомстве наотрез отказываются комментировать, по непонятным причинам.

Напомним, по данным СМИ, 54-летний сельский учитель мастурбировал перед ученицей 7 класса. Непристойное поведение преподавателя девочке удалось снять на телефон (читать подробнеечитать подробнее). Кроме того, стало известно какой предмет вел учитель (читать подробнее).

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