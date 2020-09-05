Во время масштабного рейда сотрудники ГИБДД остановили свадебный кортеж.
Во время рейда с массовой остановкой машин на площади Ленина рязанские полицейские остановили для проверки и свадебный кортеж. Фото предоставили сами сотрудники регионального управления ГИБДД
«Даже свадьбу не пощадили», - отметила одна из рязанок в паблике «Подслушано у водителей Рязани».
Напомним, на площади Ленина сотрудники ГИБДД вновь устроили масштабный рейд с массовой остановкой автомобилей. За несколько часов активной работы полицейские выявили десять нарушений правил дорожного движения (читать подробнее).
Кроме того, ранее мы сообщали, как сотрудники ГИБДД остановили движение и помогли слепому рязанцу перейти дорогу (читать подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!