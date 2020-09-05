Во время масштабного рейда сотрудники ГИБДД остановили свадебный кортеж.

Во время рейда с массовой остановкой машин на площади Ленина рязанские полицейские остановили для проверки и свадебный кортеж. Фото предоставили сами сотрудники регионального управления ГИБДД

«Даже свадьбу не пощадили», - отметила одна из рязанок в паблике «Подслушано у водителей Рязани».

Напомним, на площади Ленина сотрудники ГИБДД вновь устроили масштабный рейд с массовой остановкой автомобилей. За несколько часов активной работы полицейские выявили десять нарушений правил дорожного движения (читать подробнее).

Кроме того, ранее мы сообщали, как сотрудники ГИБДД остановили движение и помогли слепому рязанцу перейти дорогу (читать подробнее).

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