Полиция вновь массово останавливала автомобили в центре Рязани. Фото: УГИБДД по Рязанской области.

На площади Ленина сотрудники ГИБДД вновь устроили масштабный рейд с массовой остановкой автомобилей. За несколько часов активной работы полицейские выявили десять нарушений правил дорожного движения.

Всего за минувшие сутки дорожные инспекторы четырех пьяных водителей, двое из которых задерживаются уже повторно.

Напомним, на прошлой неделе полиция также проводила масштабный рейд в центре Рязани. Под проверку попали более 70 машин, выявлены 12 нарушений (читать подробнее).

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