Полиция провела масштабный рейд в центре Рязани с массовой остановкой автомобилей.

В воскресенье, 22 августа, полиция провела в центре города масштабный рейд. Об этом сообщает УМВД России по Рязанской области.

Сотрудники ГИБДД проводят​ оперативно-профилактические мероприятия на площади Ленина.

За несколько часов рейда с массовой остановкой водителей на площади Ленина сотрудники ДПС проверили более 70 автомобилей и установили 12 нарушений, в числе которых - затонированные стекла. Пятерым водителям полицейские выдали требование о прекращении административного правонарушения.

Теперь эти автомобилисты должны либо устранить тонировку, либо отказаться от использования автомобиля.

Массовое скопление полиции и автомобилистов на площади Ленина.

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