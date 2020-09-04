Сотрудники ГИБДД остановили движение и помогли слепому рязанцу перейти дорогу.
Рязанка поблагодарила сотрудников ГИБДД за помощь слепому мужчине, который не мог самостоятельно перейти дорогу.
«Сейчас наблюдала очень благородный поступок сотрудников ГИБДД. На улице Высоковольтной дедушка с тростью не успел перейти дорогу на светофоре. И стоял на островке между полосами, — пишет женщина в Instagrаm. — Ехали ГИБДДшники. Машина остановилась возле зебры. Вышел полицейский. Остановил движение и позволил дедушке перейти дорогу на красный сигнал. Спасибо за такой человечный и благородный поступок! Побольше бы таких людей нам!»
В свою очередь в региональном УМВД отметили, что сотрудники Госавтоинспекция Рязанской области всегда готовы прийти на помощь людям, попавшим в критическую ситуацию на дороге.
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