Жители двух рязанских райцентров сошлись на дороге. Один автомобиль перевернулся

Фото с места ДТП.

В четверг, 3 сентября, примерно в 15.30 в Сасовском районе на дороге Сасово – Кадом произошло серьезное ДТП. По предварительной информации, 66-летний житель Кадома, управляя внедорожником Kia Sorento, врезался в автомобиль Niva Chevrolet, которым управлял 59-летний житель Сасова.

После столкновения автомобиль Niva Chevrolet перевернулся на крышу. В происшествии травмы различной степени тяжести получили три человека – водитель и 59-летняя пассажирка Kia Sorento, а также водитель Niva Chevrolet.

По факту автоаварии проводится проверка.

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