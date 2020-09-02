В День знаний в центре Рязани сбили молодую девушку

Фото с места ДТП.

В День знаний 1 сентября в центре Рязани произошло ДТП с участием пешехода. Примерно в 12.13 у дома №29/2 по Первомайскому проспекту (пересечение с улицей Типанова) автомобиль Hyundai Solaris, которым управлял 61-летний рязанец, сбил 17-летнюю девушку. Пострадавшая перебегала дорогу по пешеходному переходу, но, по предварительной информации, делала это на красный свет.

В результате ДТП девушка получила травмы и была доставлена для оказания помощи в больницу.

Обстоятельства происшествия уточняются.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

В Приокском «Лада Гранта» сбила пешехода на «зебре»

Полиция выясняет все обстоятельства ДТП на улице Октябрьской (подробности).