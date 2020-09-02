В Приокском «Лада Гранта» сбила пешехода на «зебре».

Около полудня 1 сентября недалеко от дома №60 по улице Октябрьской 65-летний рязанец за рулем автомобиля «Лада Гранта» сбил 43-летнего пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате дорожного происшествия мужчину с травмами доставили в больницу.

Полиция выясняет все обстоятельства случившегося ДТП.

В результате дорожного происшествия мужчину с травмами доставили в больницу.

Напомним, вечером 31 августа возле дома №9 по улице Гагарина в Горроще 26-летний рязанец за рулем автомобиля Toyota WiLL сбил 9-летнего ребенка, который переходил дорогу по «зебре» (читать подробнее).

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