В Горроще иномарка сбила на «зебре» 9-летнего ребенка.

Вечером 31 августа возле дома №9 по улице Гагарина в Горроще 26-летний рязанец за рулем автомобиля Toyota WiLL сбил 9-летнего ребенка, который переходил дорогу по «зебре».

В результате ДТП ребенка с травмами госпитализировали.

В настоящее время по данному факту полиция проводит проверку, чтобы установить все обстоятельства случившегося.

Всего за минувшие сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 12 человек получили различные травмы.

Напомним, около полуночи в Александро-Невском районе рейсовый автобус столкнулся с легковым автомобилем, пострадали два человека (читать подробнее).

В результате ДТП ребенка с травмами госпитализировали.

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