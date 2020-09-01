В Горроще иномарка сбила на «зебре» 9-летнего ребенка.
Вечером 31 августа возле дома №9 по улице Гагарина в Горроще 26-летний рязанец за рулем автомобиля Toyota WiLL сбил 9-летнего ребенка, который переходил дорогу по «зебре».
В результате ДТП ребенка с травмами госпитализировали.
В настоящее время по данному факту полиция проводит проверку, чтобы установить все обстоятельства случившегося.
Всего за минувшие сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 12 человек получили различные травмы.
Напомним, около полуночи в Александро-Невском районе рейсовый автобус столкнулся с легковым автомобилем, пострадали два человека (читать подробнее).
В результате ДТП ребенка с травмами госпитализировали.
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