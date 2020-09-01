Полиция сообщила подробности серьезного ДТП в Александро-Невском районе.

Полиция сообщила подробности серьезного ДТП в Александро-Невском районе. По данным УМВД, 18-летняя жительница Тамбовской области за рулем автомобиля «Жигули» 14-й модели врезалась в рейсовый автобус Mercedes-Benz.

В результате происшествия водитель отечественной легковушки и водитель автобуса с травмами госпитализированы.

В настоящее время полиция проводит проверку.

В результате происшествия водитель отечественной легковушки и водитель автобуса с травмами госпитализированы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!