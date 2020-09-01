Несколько человек пострадали в жутком ДТП с автобусом в Александро-Невском районе.

Около полуночи 31 августа в региональное управление МЧС поступила информация о серьезном дорожно-транспортном происшествии на 342 км трассы Р-22 Александро-Невского района.

В результате столкновения автобуса и легкового автомобиля пострадали несколько человек.

Ликвидировали последствия ДТП пять автомобилей и 11 человек.

Позже полиция сообщила подробности аварии (читать подробнее).

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- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

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И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!