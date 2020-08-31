На Московском шоссе иномарка сбила 14-летнюю девочку

Воскресным днем, 30 августа, на Московском шоссе произошло ДТП. Как сообщает УМВД России по Рязанской области, автомобиль KIA Rio сбил 14-летнюю девочку-подростка.

По предварительным данным, несовершеннолетняя переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП девочку с травмами доставили в больницу.

В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.

Напомним, 22 августа на пешеходном переходе со светофором у вокзала Рязань-1 легковой автомобиль сбил девушку (читать подробнее и смотреть жуткое видео).

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