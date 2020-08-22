Появилось жуткое видео, как у вокзала Рязань-1 автомобиль сбивает девушку.

На пешеходном переходе со светофором у вокзала Рязань-1 легковой автомобиль сбил девушку. Видео с моментом происшествия выложили в паблике «Подслушано у водителей Рязани».

В результате ДТП пострадавшую с травмами госпитализировали, а полиция проводит проверку по факту дорожного происшествия.

Напомним, 18 августа на улице Связи 41-летний рязанец за рулем автомобиля Volkswagen Polo сбил перебегавшую дорогу вне пешеходного перехода 8-летнюю девочку (читать подробнее).

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