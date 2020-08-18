В Соколовке рязанец на иномарке сбил 8-летнюю девочку

Около полудня 18 августа на улице Связи 41-летний рязанец за рулем автомобиля Volkswagen Polo сбил перебегавшую дорогу вне пешеходного перехода 8-летнюю девочку. Об этом сообщает УГИБДД Рязанской области.

В результате дорожного происшествия ребенка доставили в медицинское учреждение. Полиция проводит проверку по факту ДТП.

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Полиция устанавливает все обстоятельства случившегося. По предварительным данным, виноваты дети (подробнее).

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