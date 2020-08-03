Рязанец на Chevrolet сбил двух девочек, переходивших дорогу
Вечером 1 августа в Михайловском районе 31-летний рязанец за рулем автомобиля Chevrolet Lanos сбил двух девочек в возрасте 15 и 11 лет, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
По предварительным данным, дети переходили дорогу вне пешеходного перехода.
В результате дорожного происшествия пешеходы получили травмы.
В настоящее время по факту ДТП полиция проводит проверку.
Всего за минувшие пятницу и выходные на территории Рязанской области зарегистрировано 13 ДТП, в результате которых три человека погибли и 18 получили травмы различной степени тяжести.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
В Рязани пьяный 17-летний водитель на скорости влетел в забор
В результате жесткого ДТП пострадали три человек, в том числе – 14-летний пассажир (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!
ИСТОЧНИК KP.RU