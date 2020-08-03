Рязанец на Chevrolet сбил двух девочек, переходивших дорогу

3 Авг. 2020 2020-08-03T11:01:29+03:00

В Рязанской области сбили двух девочек-подростков.

Полиция устанавливает все обстоятельства случившегося. По предварительным данным, виноваты дети

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Вечером 1 августа в Михайловском районе 31-летний рязанец за рулем автомобиля Chevrolet Lanos сбил двух девочек в возрасте 15 и 11 лет, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, дети переходили дорогу вне пешеходного перехода.

В результате дорожного происшествия пешеходы получили травмы.

В настоящее время по факту ДТП полиция проводит проверку.

Всего за минувшие пятницу и выходные на территории Рязанской области зарегистрировано 13 ДТП, в результате которых три человека погибли и 18 получили травмы различной степени тяжести.

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ИСТОЧНИК KP.RU