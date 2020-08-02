В Рязани пьяный 17-летний водитель на скорости влетел в забор

2 Авг. 2020 2020-08-02T10:30:31+03:00

В результате жесткого ДТП пострадали три человек, в том числе – 14-летний пассажир

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Вечером 1 августа недалеко от дома №1а по улице Мехзавода произошло жесткое ДТП, сообщает УМВД России по Рязанской области.

По предварительным данным, 17-летний пьяный юноша за рулем автомобиля ВАЗ влетел на скорости в забор.

В результате дорожного происшествия водитель и двое пассажиров – 19 и 14 с тяжелыми травмами госпитализированы.

В настоящее время полиция проводит проверку по факту ДТП, чтобы установить все обстоятельства случившегося.

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ИСТОЧНИК KP.RU