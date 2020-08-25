Погибший в Сынтуле подросток гостил на каникулах у бабушки

Погибший 24 августа в поселке Сынтул Касимовского района 17-летний подросток приехал к бабушке на каникулы из Московской области.

Напомним, что его тело было обнаружено на территории Сынтульской школы.

Известно, что за несколько часов до гибели подросток проводил время в компании сверстников. Затем компания разошлась по домам, но подросток ночевать так и не пришел. Бабушка забеспокоилась и подняла тревогу. Труп парня обнаружили его друзья на спортивной площадке.

В настоящее время Касимовский МСО СК России по Рязанской области по факту гибели подростка проводит доследственную проверку.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

В Рязанской области от коронавируса умер еще один человек

Общее число жертв приближается к полусотне (подробности).