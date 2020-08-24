На школьном дворе под Касимовом обнаружили труп 17-летнего парня

Утром 24 августа в касимовском поселке Сынтул обнаружили труп 17-летнего юноши. Как сообщает Ya62, тело погибшего находилось на турнике на школьной площадке.

В настоящее время Касимовским МСО СУ СК России по Рязанской области проводится проверка. Следователям предстоит установить точную причину смерти парня, а также все обстоятельства случившегося.

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