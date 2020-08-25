В Рязанской области от коронавируса умер еще один человек

Во вторник, 25 августа, федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщил об еще одной жертве заболевания в Рязанской области.

Согласно официальным данным, теперь в регионе числится 42 человека, причиной смерти которых стал COVID-19.

Напомним, что за время пандемии заболевание подтвердилось у 6993 человек (+ 27 за сутки), из них вылечились 6146.

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