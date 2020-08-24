Врачи рязанской поликлиники отказались брать мазок на COVID-19 у пациентки без результатов КТ

Забор мазка на вирус COVID-19 должен проводиться в день обращения с первичным осмотром врача. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пандемия коронавируса, черным лебедем опустившаяся на весь мир и Рязанскую область в частности, вскрыла структурные проблемы региональной системы здравоохранения. И хотя чиновники нам сообщают о своих достижениях и заслугах, реальное положение дел заставило многих взглянуть на вопросы здравоохранения по-другому. «Комсомолка» уже рассказывала и о нехватке средств защиты для медработников, и о рвении некоторых должностных лиц сэкономить на премиальных, которые распорядился выплатить врачам президент РФ. Но история, с которой столкнулась наша читательница, поражает еще больше, чем все нами написанное ранее.

СНИЗЬТЕ ТЕМПЕРАТУРУ И ПРИХОДИТЕ

В конце июля Людмила почувствовала недомогание. Сначала у нее, а затем и у других членов семьи поднялась температура и появились другие симптомы респираторного заболевания. Женщина сразу же обратилась в поликлинику при ГКБ №4, но с удивлением узнала, что мазок на COVID-19 ни у нее, ни у ее домочадцев брать никто не собирается. А для того чтобы это все-таки было сделано, ей необходимо пройти самый настоящий квест.

Из телефонного разговора с врачом-терапевтом женщина узнала, что, несмотря на наличие у нее и членов ее семьи характерных симптомов ОРВИ, он не может взять у них мазки. При этом врач сослался на некий приказ, запрещающий проводить исследования без данных КТ или флюорографии. По его словам, пройти эти исследования в поликлинике женщина и ее близкие не могут, так как у них наблюдается повышенная температура тела, и советует обратиться за платной услугой. На вопрос женщины, как ее можно пройти при высокой температуре, врач советует пойти на обман и перед походом в лечебное учреждение снизить температуру парацетамолом.

ПРИКАЗА, ЗАПРЕЩАЮЩЕГО БРАТЬ МАЗКИ БЕЗ РЕЗУЛЬТАТА КТ - НЕТ

Мы попросили министерство здравоохранения прокомментировать данный случай и рассказать, как же на самом деле должны поступать в таких случаях врачи.

- Приказа министерства, запрещающего проводить обследование на COVID-19 путем взятия у пациентов мазков без результата КТ-обследования и флюорографии, не существует. Обследование на COVID-19 в подведомственных министерству лечебных учреждениях, как и во всех медицинских организациях РФ, проводится на основании СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» главного санитарного врача РФ от 22 мая 2020 года №15. КТ-обследование и взятие мазков на COVID-19 проводится лицам, имеющим для этого медицинские показания, - сообщил заместитель главы регионального министра Владимир Хоминец.

Повторный анализ - при положительном результате первого - берется с 10 по 14 день Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ВСЕМ ПАЦИЕНТАМ С ПРИЗНАКАМИ ОРВИ ОБЯЗАНЫ ВЗЯТЬ МАЗОК

Свою позицию также озвучила и страховая компания «СОГАЗ-Мед», в которой по полису ОМС застрахована наша читательница. Нам объяснили, что медицинские работники, оказывающие помощь в амбулаторных условиях пациентам с ОРВИ, в том числе на дому, должны руководствоваться Приказом МЗ РФ от 19 марта 2020 года N 198н «О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19» (с изменениями на 7 июля 2020 года).

Согласно документу, в амбулаторных условиях, в том числе на дому, всем пациентам с признаками ОРВИ легкого течения, кроме пациентов из группы риска (к таким пациентам относятся лица старше 65 лет, люди с хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой, эндокринной системы, системными заболеваниями соединительной ткани, хронической болезнью почек, онкологическими заболеваниями, иммунодефицитами, циррозом печени, хроническими воспалительными заболеваниями кишечника) забор мазка из носо- и ротоглотки на вирус COVID-19 проводится в день обращения с первичным осмотром врача. Такие пациенты изолируются на дому на 14 дней, им оформляется листок нетрудоспособности. Врачом поликлиники производится ежедневный аудиоконтроль состояния, повторное посещение врача необходимо в случае ухудшения самочувствия пациента. Забор контрольного мазка из носо- и ротоглотки производится с 10 по 14 день дважды у лиц с подтвержденным COVID-19.

Пациенты с ОРВИ средне-тяжелого или тяжелого течения, а также пациенты из группы риска с признаками ОРВИ независимо от степени тяжести, подлежат госпитализации специализированной выездной бригадой СМП.

Также специалисты «СОГАЗ-Мед» сообщили «Комсомолке», что лица, которые были в контакте с пациентом с установленным диагнозом COVID-19, но с отсутствием симптомов ОРВИ, изолируются на дому на 14 дней, на это время им оформляется листок нетрудоспособности. В случае появления симптомов ОРВИ или других заболеваний пациент вызывает врача на дом. Мазок из носо- и ротоглотки у таких пациентов берут в день обращения с первичным осмотром врача (в кратчайшие сроки), при появлении клинических симптомов ОРВИ - немедленно.

Таким образом, если вы столкнулись с отказом медицинских работников действовать по описанному выше алгоритму, знайте, что это, скорее всего, является нарушением и вам необходимо обратиться в компанию, выдавшую вам полис ОМС.

Если у вас отказались брать анализы, обращайтесь в страховую компанию.

НА ЗАМЕТКУ

Направление на платные услуги пациентов с признаками ОРВИ для подтверждения/уточнения диагноза COVID19 недопустимо.

Сотрудники лечебного учреждения не имеют юридического права отказать пациентам, застрахованным по программе ОМС и имеющим признаки ОРВИ (не зависимо от наличия контакта с лицами, у которых подтверждена новая короновирусная инфекция COVID-19) в оказании медицинской помощи.

К медицинским организациям, отказывающим застрахованным лицам в оказании медпомощи или оказывающим им медпомощь ненадлежащего качества, могут быть применены штрафные санкции со стороны страховой компании.

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