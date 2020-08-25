Оперштаб прокомментировал «вспышку» COVID-19 в рязанском музыкальном театре

Сотрудники Рязанского музыкального театра обратились к губернатору Рязанской области Николаю Любимову с просьбой помочь им – сообщалось, что в учреждении «вспышка» коронавирусной инфекции, а руководство вопреки всему выводит состав на общие репетиции.

В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции оперативно прокомментировали это сообщение.

- Никаких вспышек COVID-19 на территории региона 25 августа не зарегистрировано. По ситуации в музыкальном театре сообщается, что в период самоизоляции с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция зарегистрировано два случая заболевания. Эти люди контактов с другими работниками театра не имели.

Еще один положительный тест на сотрудника музтеатра пришел 21 августа. В настоящее время он находится на домашнем карантине, проведены все необходимые санитарно-эпидемические мероприятия.

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