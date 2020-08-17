Стали известны подробности убийства мужчины в Соколовке

Стали известный подробности убийства в Соколовке 58-летнего рязанца. Напомним, труп мужчины обнаружили 14 августа в квартире одного из домов по улице Связи.

По предварительным данным, пятничным вечером двое родственников – дядя с племянником – распивали алкоголь. Во время возлияний между мужчинами произошла ссора. Тогда 33-летний племянник схватил нож и ударил дядю в шею. От полученной раны и потери крови мужчина скончался.

В настоящее время следователи Железнодорожного МСО СУ СК России по Рязанской области возбудили уголовное дело.

Как сообщают местные жители, погибший был местной «звездой» - тихим алкоголиком, который любил «тусоваться на центральной площади и вести речи о политике».

Напомним, 6 августа в полицию обратились жители Соколовки, обеспокоенные исчезновением их 52-летней соседки. Когда полицейские вскрыли входную дверь, то в одной из комнат обнаружили тело хозяйки дома с признаками насильственной смерти. Рядом с трупом лежал нож (читать подробнее).

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