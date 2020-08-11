В Соколовке 23-летний рязанец хладнокровно зарезал собственную мать

На окраине Рязани, в поселке Соколовка 23-летний сын зарезал собственную мать, сообщает СК России по Рязанской области.

Известно, что 6 августа в полицию обратились жители Соколовки, обеспокоенные исчезновением их 52-летней соседки. Когда полицейские вскрыли входную дверь, то в одной из комнат обнаружили тело хозяйки дома с признаками насильственной смерти. Рядом с трупом лежал нож.

Вскоре оперативники задержали подозреваемого в убийстве. Им оказался сын погибшей женщины.

По версии следствия, вечером 4 августа между матерью и вернувшимся домой сыном возник конфликт – женщина была недовольна поведением молодого человека. Разозлившись на упреки матери, отпрыск схватил кухонный нож и нанес «множественные удары» в туловище и шею женщины. От ран и потери крови женщина скончалась.

В настоящее время подозреваемый в убийстве взят под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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