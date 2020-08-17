В поселке Соколовка в пятницу зарезали мужчину

14 августа в поселке Соколовка зарезали мужчину. Изначально информация об убийстве появилась в социальных сетях, но вскоре Следственный комитет ее подтвердил.

В настоящее время делом занимаются следователи Железнодорожного МСО СУ СК России по Рязанской области.

Подробности убийства «Комсомолка» сообщит позднее.

Стали известны подробности убийства мужчины в Соколовке. Погиб известный в поселке «тихий алкоголик» (читать подробнее).

Напомним, 6 августа в полицию обратились жители Соколовки, обеспокоенные исчезновением их 52-летней соседки. Когда полицейские вскрыли входную дверь, то в одной из комнат обнаружили тело хозяйки дома с признаками насильственной смерти. Рядом с трупом лежал нож (читать подробнее).

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