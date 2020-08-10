Чиновники высказались о дистанционном обучении школьников Рязани в сентябре

Чиновники министерства образования и молодежной политики отреагировали на сообщение о повторном переходе с 20 сентября на дистанционный формат обучения, которое разместили рязанцы на странице губернатора.

«В настоящее время идет подготовка к началу нового учебного года в традиционном формате с соблюдением всех требований санитарно-эпидемиологических норм. Информации о закрытии школ нет. В Рязанской области позитивная динамика, идет снятие ограничений», — сообщил минобр.

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