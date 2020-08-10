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Минздрав ответил по поводу возможного строительства поликлиники в Песочне

Власти не намерены рассматривать этот вопрос, пока не сдадут один важный для региона объект
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Рязанский минздрав отреагировал на сообщение, который оставил один из местных жителей на странице губернатора по поводу строительства поликлиники в Дашково-Песочне.

По словам чиновников ведомства, они понимают, что это вопрос «является острым для жителей Рязани и строительство дополнительной поликлиники необходимо». Но!

«Мы планируем вернуться к этому вопросу после того, как построим и сдадим в эксплуатацию здание нового Областного онкологического центра», — говорится в сообщении минздрава.

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