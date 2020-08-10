Полиция рассказала подробности смертельного ДТП в Шиловском районе.

Полиция сообщила подробности смертельного ДТП в Шиловском районе. По данным ГИБДД, в момент аварии водитель «Лады Приора» - 26-летняя девушка не имела прав на управление авто. Кроме того, ее машина не была зарегистрирован в установленном порядке, а страховка отсутствовала.

В страшном ДТП в Шиловском районе погибла 16-летняя девушка.

Напомним, рано утром 9 августа на 4-м километре автодороги Фролово - Лесной – Алехово «Приора» вылетела с дороги и перевернулась.

В страшном ДТП в Шиловском районе погибла 16-летняя девушка.

В результате ДТП 15-летняя пассажирка от полученных травм скончалась на месте аварии. Сама водитель и еще один 25-летний пассажир госпитализированы (читать подробнее).

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