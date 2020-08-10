В страшном ДТП в Шиловском районе погибла 16-летняя девушка

Рано утром 9 августа на автодороге Мосолово – Лесной Шиловского района в результате жесткого ДТП погибла 16-летняя девушка-подросток, сообщает УМВД России по Рязанской области.

По предварительной информации, 26-летняя девушка за рулем автомобиля «Лада Приора» не справилась с управлением и вылетала на скорости с дороги в кювет.

В результате дорожного происшествия водитель и 25-летний пассажир с травмами госпитализированы. Еще одна пассажирка – 16-летняя девочка-подросток, погибла на месте смертельного ДТП.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!