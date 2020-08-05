На парковке у «Глобуса» иномарка сбила 17-летнего рязанца
Днем 4 августа на парковке гипермаркета «Глобус» 53-летний рязанец за рулем Nissan Murano сбил 17-летнего пешехода, сообщает УМВД России по Рязанской области.
В результате дорожного происшествия пешеход получил травмы.
В настоящее время полиция проводит проверку по факту ДТП.
Напомним, вечером 1 августа в Михайловском районе 31-летний рязанец за рулем автомобиля Chevrolet Lanos сбил двух девочек в возрасте 15 и 11 лет (читать подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU