На рязанской трассе грузовик насмерть сбил 47-летнего мужчину

3 Авг. 2020 2020-08-03T11:19:37+03:00

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Около полуночи 2 августа в Скопинском районе 35-летний житель Тамбовской области за рулем грузовика Fiat FST сбил 47-летнего пешехода.

В результате дорожного происшествия мужчина от полученных травм скончался на месте ДТП.

В настоящее время полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП. По предварительным данным, мужчина переходил проезжую часть вне пешеходного перехода.

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Полиция устанавливает все обстоятельства случившегося. По предварительным данным, виноваты дети (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU