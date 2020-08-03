Глава администрации Рязани: Первомайский проспект необходимо доделать в срок

3 Авг. 2020 2020-08-03T22:53:54+03:00

Елена Сорокина напомнила, что ремонт магистральных тепловых сетей не должен затягиваться

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3 августа глава администрации Рязани Елена Сорокина провела рабочее совещание со своими подчиненными. Об этом сообщает пресс-служба администрации Рязани.

В частности на нем шла речь о ремонте магистральных тепловых сетей на Первомайском проспекте и в районе улицы Новоселов.

Глава горадминистрации подчеркнула, что ремонт на объектах должен быть завершен строго по графику, а благоустройство восстановлено максимально качественно.

Напомним, что согласно планам «Первомайку» должны успеть отремонтировать до 31 августа, а улицу Новоселов сдать до 27 числа того же месяца.

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ИСТОЧНИК KP.RU