С 4 августа на три недели закроют движение на улице Новоселов

3 Авг. 2020 2020-08-03T18:41:13+03:00

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4 августа с шести часов утра до 27 августа власти ограничат движение транспорта в районе дома №29 по улице Новоселов с закрытием одной полосы движения в сторону улицы Зубковой и закрытием одной полосы движения в сторону улицы Тимакова. Об этом сообщает администрация Рязани.

По информации чиновников, сделано это будет из-за капитального ремонта теплотрассы на улице Новоселов.

«На время работ будут установлены предписывающие и предупреждающие дорожные знаки», - говорится в сообщении.

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ИСТОЧНИК KP.RU