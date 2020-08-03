С 4 августа на три недели закроют движение на улице Новоселов
4 августа с шести часов утра до 27 августа власти ограничат движение транспорта в районе дома №29 по улице Новоселов с закрытием одной полосы движения в сторону улицы Зубковой и закрытием одной полосы движения в сторону улицы Тимакова. Об этом сообщает администрация Рязани.
По информации чиновников, сделано это будет из-за капитального ремонта теплотрассы на улице Новоселов.
«На время работ будут установлены предписывающие и предупреждающие дорожные знаки», - говорится в сообщении.
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ИСТОЧНИК KP.RU