2020-08-03T18:20:19+03:00
Общество

В администрации прокомментировали закрытие скейт-парка в рязанском ЦПКиО

Подрядчика обяжут устранить все недочеты, допущенные при строительстве
Константин МОГИЛИН
Поделиться:
Скейт-парк закрыли уже на второй день работы.Скейт-парк закрыли уже на второй день работы.Фото: Константин МОГИЛИН
Изменить размер текста:

Администрация Рязани прокомментировала закрытие нового скейт-парка в ЦПКиО. Управление благоустройства высказало замечание по поводу качества покрытия, на котором появились микротрещины, состояния газона и освещения спортивной площадки.

- К сожалению, выявить некоторые недостатки было бы невозможно, если бы скейт-парк не был введен в эксплуатацию. Подрядная организация, по заверению ее руководителя, оперативно устранит все замечания. Безопасность площадки для посетителей – основной приоритет, - приводит слова начальника управления благоустройства Юрия Фурфурака пресс-служба администрации Рязани.

Также чиновник добавил, что проект скейт-парка был разработан специализированной проектной организацией в соответствии с ГОСТом, по которому была построена площадка.

Напомним, 1 августа в Центральном парке культуры и отдыха состоялось открытие нового скейт-парка. Но уже на следующий день новую площадку в спешном порядке закрыли. Дело в том, что при эксплуатации объекта стало понятно, что он выполнен с нарушениями.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Рязанские спортсмены потребовали от администрации строительства скейт-парка

Молодые люди возмущены тем, что за обещаниями чиновников так ничего и не последовало (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Полиция возбудила уголовное дело против рязанки, торговавшей спиртным
С 4 августа на три недели закроют движение на улице Новоселов
В администрации прокомментировали закрытие скейт-парка в рязанском ЦПКиО
В Рязани директор предприятия по производству алкоголя скрыл налоги на 50 млн рублей
Во вторник в Рязани потеплеет до 26 градусов
В Рязани годовалая девочка выжила после падения с седьмого этажа
На девяти улицах Рязани во вторник отключат горячую воду
В Рязани закрыли скейт-парк, открытый ко Дню города
Во вторник 4 августа на девяти улицах Рязани отключат электричество
Коронавирус в Рязани 3 августа выявили еще у 30 человек
В Рязанской области во время ссоры пьяный отец зарезал сына
На рязанской трассе грузовик насмерть сбил 47-летнего мужчину
Рязанец на Chevrolet сбил двух девочек, переходивших дорогу
Рязанский университет вошел в ТОП-100 лучших вузов России
Мощный град обрушился на рязанский райцентр
Рязанец заплатит около 1 млн рублей за ДТП на встречной полосе
Московский район Рязани продолжает лидировать по количеству зараженных коронавирусом
В Рязани с размахом отпраздновали День ВДВ