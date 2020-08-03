В администрации прокомментировали закрытие скейт-парка в рязанском ЦПКиО

3 Авг. 2020 2020-08-03T18:20:19+03:00

Скейт-парк закрыли уже на второй день работы. Фото: Константин МОГИЛИН

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Администрация Рязани прокомментировала закрытие нового скейт-парка в ЦПКиО. Управление благоустройства высказало замечание по поводу качества покрытия, на котором появились микротрещины, состояния газона и освещения спортивной площадки.

- К сожалению, выявить некоторые недостатки было бы невозможно, если бы скейт-парк не был введен в эксплуатацию. Подрядная организация, по заверению ее руководителя, оперативно устранит все замечания. Безопасность площадки для посетителей – основной приоритет, - приводит слова начальника управления благоустройства Юрия Фурфурака пресс-служба администрации Рязани.

Также чиновник добавил, что проект скейт-парка был разработан специализированной проектной организацией в соответствии с ГОСТом, по которому была построена площадка.

Напомним, 1 августа в Центральном парке культуры и отдыха состоялось открытие нового скейт-парка. Но уже на следующий день новую площадку в спешном порядке закрыли. Дело в том, что при эксплуатации объекта стало понятно, что он выполнен с нарушениями.

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ИСТОЧНИК KP.RU